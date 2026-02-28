Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Setelah Gaduh, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Balikin Mobil Dinas Rp 8,49 M

Senin, 02 Maret 2026 – 02:02 WIB
Setelah Gaduh, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Balikin Mobil Dinas Rp 8,49 M - JPNN.COM
Ilustrasi foto Gubernur Kaltim dan mobil dinas baru senilai Rp8,49 miliar. ANTARA/HO- Diskominfo

jpnn.com - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025, dengan nilai Rp 8,49 Miliar yang sempat menjadi kegaduhan di media sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengatakan langkah ini merupakan bentuk kepekaan Gubernur Rudy terhadap dinamika sosial di Benua Etam.

Menurut Faisal, keputusan strategis ini diambil setelah melakukan konsultasi mendalam dengan berbagai lembaga pengawas negara.

Faisal menyebut Rudy juga mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK.

Rudy juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan," ujar Faisal.

Faisal menjelaskan mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp 8,49 miliar tersebut diketahui baru saja melewati proses serah terima pada 20 November 2025 lalu.

Namun, Faisal memastikan bahwa kendaraan tersebut sama sekali belum menyentuh aspal Kalimantan Timur.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru mewah seharga Rp 8,49 Miliar yang sempat bikin gaduh.

TAGS   Gubernur Kaltim  Rudy Masúd  mobil dinas  mobil dinas mewah  KPK  Kemendagri  BPK 
