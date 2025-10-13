Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Setelah Heboh Tunjangan Reses Anggota DPR Melejit, Dasco Singgung Aplikasi Pelaporan

Senin, 13 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Setelah Heboh Tunjangan Reses Anggota DPR Melejit, Dasco Singgung Aplikasi Pelaporan - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto/Arsip : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan parlemen bakal membuat aplikasi yang memungkinkan legislator melaporkan kegiatan reses selama di daerah pemilihan (dapil). 

Diketahui, reses adalah kegiatan yang dilaksanakan anggota DPR RI menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat di masing-masing dapil.

"Nanti itu diwajibkan setiap anggota DPR harus melaporkan kegiatan resesnya dan itu, kan, langsung satu akun satu anggota DPR," kata Dasco kepada awak media, Senin (13/10).

Baca Juga:

Legislator Dapil III Banten itu mengatakan nantinya masyarakat bisa mengakses setiap kegiatan anggota DPR selama reses.

"Jadi, kalau masyarakat pengen buka, ketik misalnya, Sufmi Dasco, begitu. Ya, dia tinggal buka, dilihat," kata Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal dilibatkan mengawasi setiap laporan anggota DPR berkaitan reses.

Baca Juga:

"Itu juga nanti akan dimonitor oleh MKD, kami minta," ucap Dasco.

Dia mengaku bakal terus melaksanakan rapat agar aplikasi yang memungkinkan anggota DPR melaporkan reses segera digunakan. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut parlemen akan membuat aplikasi pelaporan kegiatan reses bagi anggota DPR. Rakyat bisa mengecek laporannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tunjangan reses  DPR  Reses  Anggota DPR  Dasco 
BERITA TUNJANGAN RESES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp