Setelah Hujan

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 03 Desember 2025 – 07:51 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Alhamdulillah: hujan mulai reda di Sumatra bagian utara. Sejak tiga hari lalu.

Sebelum itu, tujuh hari hujan turun terus-menerus. Deras. Sepanjang hari. Sepanjang malam.

Setelah HujanKondisi rumah warga yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025). BPBD Tapanuli Selatan mencatat hingga Jumat (28/11/2025) sebayak 32 orang meninggal dunia diwilayahnya akibat banjir bandang pada Selasa (25/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/sgd

Rasanya lega tiga hari terakhir hujan tidak turun lagi. Hanya gerimis di beberapa tempat.

Bukan berarti penderitaan sudah berakhir. Banjir bandang, genangan, dan kehancuran sudah terlalu besar. Di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat. Di Aceh.

Total yang meninggal dunia 631 orang --angka dari BNPB Pusat.

Pengungsi di Aceh saja hampir 500.000 orang. "Ini bencana terbesar kedua setelah tsunami tahun 2004," ujar tokoh Aceh kepada Disway.

Sawah pun hancur: 130.000 hektare. Rumah yang rusak 71.000. Sekolah yang terkena 165, termasuk empat pesantren. Itu baru di Aceh. Lima kabupaten di Aceh bagian selatan sampai terisolasi.

Saya tidak tahu di mana bencana yang paling parah: Sumbar, Sumut atau Aceh. Dari jumlah korban Sumut 293 jiwa, Sumbar 165 jiwa dan Aceh 173 jiwa.

