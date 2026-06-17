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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Setelah iPhone, Fitur Baru WhatsApp Ini Merambah Android

Rabu, 17 Juni 2026 – 14:55 WIB
Setelah iPhone, Fitur Baru WhatsApp Ini Merambah Android - JPNN.COM
Pengguna WhatsApp di perangkat Android. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp tengah menyiapkan sentuhan baru yang bakal mengubah pengalaman berkirim pesan di perangkat Android.

Aplikasi pesan instan itu mulai menguji animasi pada gelembung chat, sehingga pesan tidak lagi muncul secara instan di layar.

Lewat pembaruan itu, bubble chat akan tampil dengan transisi singkat sebelum menempati posisinya di ruang percakapan.

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Efek sederhana tersebut membuat proses pengiriman pesan terlihat lebih halus dan modern.

Fitur tersebut mulai ditemukan pada sebagian pengguna WhatsApp Beta Android versi 2.26.23.11.

Saat tombol kirim ditekan, pesan akan muncul dengan gerakan singkat yang memberi kesan seolah-olah masuk secara mulus ke dalam percakapan.

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Animasi itu bekerja ketika pesan terakhir berada dekat dengan kolom pengetikan.

Dalam kondisi itu, gelembung pesan akan bergerak sebentar sebelum menetap di tampilan chat.

WhatsApp tengah menyiapkan sentuhan baru yang bakal mengubah pengalaman berkirim pesan di perangkat Android.

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TAGS   WhatsApp  Fitur baru whatsapp  iPhone  whatsapp android 
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