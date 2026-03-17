Setelah Jadwal Padat, Bojan Hodak Akhirnya Beri ‘Hadiah’ untuk Pemain Persib Bandung

jpnn.com - Setelah jadwal pertandingan yang padat, Bojan Hodak akhirnya memberi 'hadiah' untuk para pemain Persib Bandung.

Momentum Idulfitri 1447 Hijriah serta jeda internasional FIFA Series Maret dimanfaatkan Hodak untuk meliburkan skuad Maung Bandung selama sepekan.

Para pemain mulai menjalani masa libur setelah menyelesaikan laga tunda pekan ke-21 BRI Super League melawan Borneo FC, Minggu (15/3/2026).

Rencananya, Beckham Putra dan kolega baru akan kembali berkumpul untuk menjalani latihan bersama pada 25 Maret 2026.

Hodak menjelaskan keputusan meliburkan tim diambil karena para pemain membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani agenda pertandingan yang cukup menguras tenaga, termasuk saat tampil di ajang AFC Champions League Two.

"Kami memberikan libur selama satu pekan karena liga sedang memasuki masa jeda dan pemain juga butuh rehat."

"Sebelumnya, meski ada jeda, tetapi kami masih tetap bermain di AFC Champions League Two," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Hodak menilai kondisi fisik dan mental para pemain memang sudah cukup terkuras akibat padatnya kompetisi sepanjang musim ini.