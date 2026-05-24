Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Setelah Jalani Operasi, Nikita Mirzani Kembali ke Lapas

Minggu, 24 Mei 2026 – 11:11 WIB
Setelah Jalani Operasi, Nikita Mirzani Kembali ke Lapas - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani baru saja menjalani operasi terkait masalah pada bagian tulang belakang yang dialami.

Setelah operasi dan kondisi perlahan membaik, dia pun sudah kembali ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara.

Baca Juga:

“Alhamdulillah sudah membaik dan sudah bisa balik lagi ke rutan,” kata Usman Lawara di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, Nikita Mirzani sempat mengalami pergeseran pada tulang belakang.

Kondisi itu membuat Nikita Mirzani merasa nyeri dan harus menjalani operasi.

Baca Juga:

“Ada pergeseran di tulang belakang, sehingga membutuhkan tindakan medis yang tepat berupa operasi. Kemarin sudah dioperasi,” jelasnya.

Meski sudah kembali ke tahanan, Nikita Mirzani masih dalam pantauan tim dokter.

Aktris Nikita Mirzani baru saja menjalani operasi terkait masalah pada bagian tulang belakang yang dialami.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  kasus Nikita Mirzani  Kondisi Nikita Mirzani  Nikita Mirzani ditahan 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp