Setelah Jojo dan Komang, Empat Bintang Lain Ikuti Jejak Hengkang dari Pelatnas PBSI

jpnn.com - Gelombang kepergian dari Pelatnas PBSI kembali berlanjut. Setelah Jonatan Christie dan Komang Ayu Cahya Dewi lebih dahulu memilih jalur independen, kini empat nama lain resmi menyusul langkah serupa.

Empat pemain tersebut ialah Rinov Rivaldy, Yeremia Erich Yoche Rambitan, Pitha Haningtyas Mentari, dan Lisa Ayu Kusumawati.

Mereka memutuskan untuk mundur dari pelatnas dan berkarier sebagai pemain profesional di luar naungan PBSI.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyatakan pihaknya menghormati keputusan para pebulu tangkis tersebut.

"Kami menghormati dan memahami keputusan Yere, Rinov, Pitha, dan Lisa untuk mengakhiri kebersamaan di Pelatnas dan melanjutkan karier sebagai atlet profesional," ujar Eng Hian dalam keterangan resmi.

Eng Hian juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi keempat pemain selama berada pelatnas dan berkontribusi bagi prestasi bulu tangkis Indonesia.

"Bidang Pembinaan dan Prestasi mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan pengabdian mereka selama ini."

"Semoga pengalaman di pelatnas menjadi bekal berharga untuk karier profesional ke depan," tambahnya.