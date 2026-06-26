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JPNN.com - Politik - Parpol

Setelah Jumatan di Lampung, Jokowi Bakal Menyemangati Kader PSI

Jumat, 26 Juni 2026 – 13:18 WIB
Setelah Jumatan di Lampung, Jokowi Bakal Menyemangati Kader PSI - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Raden Inten II untuk memulai kunjungan selama tiga hari di Lampung, Jumat (26/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Mantan Presiden RI Joko Widodo telah tiba di Bandara Raden Inten II untuk memulai kunjungan selama tiga hari di Lampung.

Sebelum memulai blusukan, dia memutuskan untuk singgah dan menunaikan ibadah salat Jumat dahulu.

Tiba pukul 10.56 WIB, Jokowi disambut pengurus dan kader PSI Lampung, juga relawan dari Brigade Rakyat dan Projo Lampung. Jokowi mengenakan kemeja putih dan topi putih berlogo PSI.

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Sebelum memulai agenda blusukan, Jokowi menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Hikmah di Rest Area 116 Tol Lampung. Dia nampak didampingi Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian.

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda.

"Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," katanya, Jumat (26/6).

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Dia mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Karena, Jokowi menegaskan, pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.

Selama di Lampung, Jokowi dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, mulai dari konsolidasi politik Partai solidaritas Indonesia (PSI)

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TAGS   Jokowi  PSI  Lampung  Joko Widodo 
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