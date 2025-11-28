Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Setelah Kasus Perampokan Berujung Maut di Palembang, Gubernur Sumsel Minta Perketat Keamanan

Jumat, 28 November 2025 – 08:00 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta aparat untuk memperketat keamanan lingkungan, hal ini menyusul maraknya aksi kejahatan disertai pembunuhan yang terjadi di Palembang beberapa hari terakhir. 

“Ini menjadi PR bersama. Baru saja kemarin ada sopir dari daerah dirampok di Simpang Macan Lindungan, sekarang terjadi lagi di toko kerupuk,” sampai Deru, Kamis (27/11/2025).

Kata Deru, perlunya langkah cepat aparat untuk meredam tren kejahatan yang cenderung mengarah pada kekerasan. 

Menurutnya, penguatan keamanan berbasis masyarakat harus kembali digalakkan.

“Sistem pos kamling itu suka tidak suka memang harus dijalankan,” kata Deru. 

Diketahui, pada Sabtu (24/11/2025) sekitar pukul 18.30 WIB sopir truk asal Lampung bernama Khodirin Nazali (44) diduga tewas ditusuk pemalak saat melintas di Simpang Macan Lindungan di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. 

Peristiwa kedua menimpa pasangan suami istri Darma Kusuma dan Yeni Suwandi, yang tinggal sekaligus berusaha di sebuah ruko penjualan kerupuk di Jalan Pengadilan Lama, Kelurahan 15 Ilir. Sekitar pukul 19.30 WIB, pelaku perampokan yang diduga membawa senjata tajam menyerang keduanya.

Darma ditemukan meninggal dengan luka serius di bagian leher, sementara Yeni yang juga mengalami luka sayat sempat meminta pertolongan sebelum dilarikan ke RS Charitas Palembang dalam kondisi kritis.

Maraknya aksi kejahatan hingga perampokan di Palembang beberapa hari terakhir membuat Gubernur Sumsel Herman Deru meminta aparat untuk perketat keamanan.

TAGS   perampokan  Sumsel  Palembang  Herman Deru  pembunuhan  Gubernur Sumsel  
