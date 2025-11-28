Setelah Kasus Perampokan Berujung Maut di Palembang, Gubernur Sumsel Minta Perketat Keamanan

jpnn.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta aparat untuk memperketat keamanan lingkungan, hal ini menyusul maraknya aksi kejahatan disertai pembunuhan yang terjadi di Palembang beberapa hari terakhir.

“Ini menjadi PR bersama. Baru saja kemarin ada sopir dari daerah dirampok di Simpang Macan Lindungan, sekarang terjadi lagi di toko kerupuk,” sampai Deru, Kamis (27/11/2025).

Kata Deru, perlunya langkah cepat aparat untuk meredam tren kejahatan yang cenderung mengarah pada kekerasan.

Menurutnya, penguatan keamanan berbasis masyarakat harus kembali digalakkan.

“Sistem pos kamling itu suka tidak suka memang harus dijalankan,” kata Deru.

Diketahui, pada Sabtu (24/11/2025) sekitar pukul 18.30 WIB sopir truk asal Lampung bernama Khodirin Nazali (44) diduga tewas ditusuk pemalak saat melintas di Simpang Macan Lindungan di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Peristiwa kedua menimpa pasangan suami istri Darma Kusuma dan Yeni Suwandi, yang tinggal sekaligus berusaha di sebuah ruko penjualan kerupuk di Jalan Pengadilan Lama, Kelurahan 15 Ilir. Sekitar pukul 19.30 WIB, pelaku perampokan yang diduga membawa senjata tajam menyerang keduanya.

Darma ditemukan meninggal dengan luka serius di bagian leher, sementara Yeni yang juga mengalami luka sayat sempat meminta pertolongan sebelum dilarikan ke RS Charitas Palembang dalam kondisi kritis.