Setelah Kehilangan, Raisa Lahirkan Kuharap Duka Ini Selamanya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa menghadirkan lagu terbaru yang bertitel Kuharap Duka Ini Selamanya pada Jumat (13/2).

Lagu tersebut lahir dari kisah personal Raisa yang merasakan duka mendalam.

Setelah melalui proses panjang dalam menerima kehilangan sang ibu tercinta, Raisa menyadari satu hal yang mendalam: dirinya dan duka tidak lagi terpisahkan. Duka itu tidak hilang, tidak selesai, dan tidak benar-benar pergi. Ia akan selalu hidup di dalam dirinya.

Dari ruang perenungan itulah lahir lagu berjudul Kuharap Duka Ini Selamanya. Lagu tersebut menjadi salah satu karya paling personal dalam perjalanan musik Raisa. Bukan tentang melepaskan kesedihan, melainkan tentang merangkulnya.

Bagi Raisa, di dalam duka tersimpan seluruh kenangan manis tentang sosok yang paling dicintai yakni ibunya. Duka bukan lagi sekadar rasa kehilangan, melainkan ruang tempat cinta tetap hidup.

"Awalnya aku pikir duka adalah sesuatu yang harus aku lewati dan tinggalkan. Tapi ternyata, semakin mencoba menghindarinya, semakin saya sadar bahwa di dalam duka

itu ada cinta yang sangat besar,” ungkap Raisa, Jumat (13/2).

Melalui lagu Kuharap Duka Ini Selamanya, Raisa ingin menyampaikan bahwa di dalam kata ‘duka’ tersimpan rindu, memori, dan kehangatan yang tak akan pernah benar-benar hilang.

Kehilangan tidak menghapus cinta. Justru, duka menjadi pendamping yang mengingatkan bahwa orang-orang yang telah pergi tetap tinggal di dalam hati.