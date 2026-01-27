Setelah Kolaborasa, Ellenka Siapkan Generasi Muda Hadapi Industri F&B Lewat Program EPIC

jpnn.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan McKinsey Food Service Report yang dirilis tahun 2024 menunjukkan bahwa generasi muda menyumbang lebih dari 50% dari total wirausahawan baru di sektor kuliner.

Namun, hanya 1 dari 5 bisnis baru yang mampu bertahan lebih dari tiga tahun akibat kurangnya pemahaman operasional industri.

Menyadari risiko tersebut, Ellenka memandang urgensi untuk membekali pengusaha dan calon pengusaha kuliner masa depan dengan logika bisnis dan keterampilan teknis yang sesuai dengan standar pasar global.

Baca Juga: Ellenka Professional Hadirkan Pengalaman Baru dalam Dunia Kopi dan Minuman di Jogja Coffee Week 2025

Sejak pertengahan 2024, Ellenka melalui rangkaian acara Kolaborasa telah memberikan edukasi tren kuliner dan pengembangan kompetensi untuk ratusan UMKM di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Tangerang.

Puncaknya pada Desember 2025 lalu di Malang, Ellenka menggandeng Schoko, BOLA Deli, dan Sriboga bersama Chef Angie Wiranata (Master Chef Indonesia) sukses membekali 110 pelaku usaha rumah tangga, UMKM, hingga business starter dengan prediksi tren kuliner 2026 serta strategi operasional yang efisien melalui penggunaan produk-produk unggulan dari Ellenka.

Kini, melalui program Ellenka Program for Inspiring Class (EPIC), Ellenka kembali meneguhkan komitmennya dalam memajukan industri Food & Beverage (F&B) Indonesia.

Baca Juga: Ellenka Professional Menampilkan Coconut Milk di World of Coffee Jakarta 2025

EPIC menghadirkan program edukasi kreatif yang berfokus pada pengenalan standar industri kuliner, informasi tren F&B terkini, serta peluang karier dan kewirausahaan di sektor kuliner.

Program itu dirancang untuk memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang industri F&B, sekaligus membekali peserta dengan perspektif profesional yang relevan dengan kebutuhan masa depan. EPIC hadir di SMK Santa Maria, Jakarta pada 20 Januari 2026 dan SMKN 57 Jakarta pada 22 Januari 2026.