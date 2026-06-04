Setelah Kolaborasi dengan Jennie, FKJ Masuk Era Baru Lewat Soulmates

jpnn.com, JAKARTA - FKJ, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Prancis, memulai era baru lewat perilisan single berjudul Soulmates.

Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan pengumuman album studio ketiganya, Tyber, yang siap dirilis September 2026.

Hangat, menyeluruh, dan mengalir dari segi ritme, Soulmates menampilkan pendekatan instingtif terhadap komposisi khas FKJ dan menjadi persembahan pertama dari semesta Tyber miliknya.

Menampilkan musikalitas yang kaya dari segi teknis dan muatan emosi yang dalam, Soulmates merangkum keseimbangan yang menjadi elemen penting dari karyanya seraya membawa nuansa kebahagiaan musim panas yang dipandu oleh permainan gitar khas Carlos Santana.

Lebih dari sekadar lagu cinta, Soulmates memiliki makna dan tujuan yang dalam bagi FKJ.

"Soulmates adalah tentang merayakan kesendirian kita. Bagiku, waktu untuk menyendiri itu penting dan aku memberikan waktu untuk diriku. Namun aku juga peduli dengan ‘soulmates’-ku, yaitu orang-orang penting di kehidupanku. Semuanya tentang keseimbangan," ungkap FKJ yang berkolaborasi dengan Jennie tahun lalu.

Soulmates merupakan cuplikan dari album Tyber dari FKJ yang digadang sebagai proyek paling ekspansif dan tanpa batasan dari dirinya.

Tyber merangkum sebuah periode penuh transformasi dari segi kreatif dan pribadi seorang FKJ, khususnya setelah perilisan album V I N C E N T pada 2022.