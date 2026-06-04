Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Setelah Kolaborasi dengan Jennie, FKJ Masuk Era Baru Lewat Soulmates

Kamis, 04 Juni 2026 – 17:17 WIB
Setelah Kolaborasi dengan Jennie, FKJ Masuk Era Baru Lewat Soulmates - JPNN.COM
FKJ, multi-instrumentalis, penyanyi, penulis lagu, dan produser asal Prancis. Foto: Dok. FKJ/Jack Mckain

jpnn.com, JAKARTA - FKJ, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Prancis, memulai era baru lewat perilisan single berjudul Soulmates.

Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan pengumuman album studio ketiganya, Tyber, yang siap dirilis September 2026.

Hangat, menyeluruh, dan mengalir dari segi ritme, Soulmates menampilkan pendekatan instingtif terhadap komposisi khas FKJ dan menjadi persembahan pertama dari semesta Tyber miliknya.

Baca Juga:

Menampilkan musikalitas yang kaya dari segi teknis dan muatan emosi yang dalam, Soulmates merangkum keseimbangan yang menjadi elemen penting dari karyanya seraya membawa nuansa kebahagiaan musim panas yang dipandu oleh permainan gitar khas Carlos Santana.

Lebih dari sekadar lagu cinta, Soulmates memiliki makna dan tujuan yang dalam bagi FKJ.

"Soulmates adalah tentang merayakan kesendirian kita. Bagiku, waktu untuk menyendiri itu penting dan aku memberikan waktu untuk diriku. Namun aku juga peduli dengan ‘soulmates’-ku, yaitu orang-orang penting di kehidupanku. Semuanya tentang keseimbangan," ungkap FKJ yang berkolaborasi dengan Jennie tahun lalu.

Baca Juga:

Soulmates merupakan cuplikan dari album Tyber dari FKJ yang digadang sebagai proyek paling ekspansif dan tanpa batasan dari dirinya.

Tyber merangkum sebuah periode penuh transformasi dari segi kreatif dan pribadi seorang FKJ, khususnya setelah perilisan album V I N C E N T pada 2022.

FKJ, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Prancis, memulai era baru lewat perilisan single berjudul Soulmates.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FKJ  FKJ Jakarta  Jennie  Jennie BLACKPINK  Lagu FKJ 
BERITA FKJ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp