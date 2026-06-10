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JPNN.com - Entertainment - Musik

Setelah Kolaborasi di Konser, Raisa dan Sung Si-kyung Segera Rilis Lagu Duet

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:09 WIB
Setelah Kolaborasi di Konser, Raisa dan Sung Si-kyung Segera Rilis Lagu Duet - JPNN.COM
Raisa dan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung di Jakarta Convention Center pada Minggu (7/6). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi Raisa dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung sukses mencuri perhatian penggemar.

Tidak hanya dalam 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada Minggu (7/6), keduanya ternyata segera merilis lagu duet.

Raisa dan Sung Si-kyung akan meluncurkan lagu kolaborasi yang berjudul Heaven Knows pada 19 Juni 2026 mendatang.

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Lagu yang diciptakan oleh Sung Si-kyung itu ternyata sudah disimpan sejak beberapa bulan lalu.

"Ini salah satu lagu favorit saya, yang sudah saya simpan selama enam bulan," kata Sung Si-kyung seusai tampil dalam konser Raisa di Jakarta Convention Center, Minggu (7/6) malam.

Penyanyi berjuluk King of Ballad asal Korea Selatan itu menyimpan lagu tersebut karena belum menemukan pasangan duet yang cocok.

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Hingga akhirnya Sung Si-kyung dipertemukan dengan Raisa, diva paling bersinar di Indonesia saat ini.

"Saya bersyukur atas kesempatan untuk bisa berduet dengan penyanyi hebat," bebernya.

Kolaborasi Raisa dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung sukses mencuri perhatian penggemar.

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TAGS   Raisa  Sung Si Kyung  Raisa dan Sung Si Kyung  konser Raisa 
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