Setelah Kolaborasi di Konser, Raisa dan Sung Si-kyung Segera Rilis Lagu Duet

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi Raisa dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung sukses mencuri perhatian penggemar.

Tidak hanya dalam 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada Minggu (7/6), keduanya ternyata segera merilis lagu duet.

Raisa dan Sung Si-kyung akan meluncurkan lagu kolaborasi yang berjudul Heaven Knows pada 19 Juni 2026 mendatang.

Lagu yang diciptakan oleh Sung Si-kyung itu ternyata sudah disimpan sejak beberapa bulan lalu.

"Ini salah satu lagu favorit saya, yang sudah saya simpan selama enam bulan," kata Sung Si-kyung seusai tampil dalam konser Raisa di Jakarta Convention Center, Minggu (7/6) malam.

Penyanyi berjuluk King of Ballad asal Korea Selatan itu menyimpan lagu tersebut karena belum menemukan pasangan duet yang cocok.

Hingga akhirnya Sung Si-kyung dipertemukan dengan Raisa, diva paling bersinar di Indonesia saat ini.

"Saya bersyukur atas kesempatan untuk bisa berduet dengan penyanyi hebat," bebernya.