Setelah Mengonsumsi Paket MBG, Puluhan Siswa SMPN 1 Cisarua Mual & Pusing

Puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga mengalami keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (15/10).

Salah satu guru SMPN 1 Cisarua M Fakhmi Nurdiansyah mengatakan, siswa yang mengalami keracunan jumlahnya tak sampai 100 orang.

“Jumlah kurang dari 100 orang, sebagian besar sehat bahkan makan dengan habis juga, tidak ada gejala apa pun,” kata Fakhmi saat dikonfirmasi, Selasa (14/10).

Fakhmi mengungkapkan, ada 1.300 paket MBG yang dibagikan hari ini ke siswa SMPN 1 Cisarua, KBB.

Adapun menu MBG hari ini adalah satu porsi nasi, sepotong daging ayam, sayur, dan buah melon.

“Yang memiliki gejala dari awal sudah langsung diberi penetralisir diberikan air kelapa dari pihak MBG sama guru sehingga tidak terlalu bergejala yang fatal,” ungkapnya.

Fakhmi menuturkan, para siswa menerima dan mulai mengonsumsi MBG sekitar pukul 09.30 WIB. Usai menyantap MBG, siswa-siswa kemudian mengeluh mual, hingga pusing.