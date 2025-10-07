Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Setelah Luka di Mandalika, Marc Marquez Sanggup Akhiri Musim dengan Rekor Baru?

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:58 WIB
Setelah Luka di Mandalika, Marc Marquez Sanggup Akhiri Musim dengan Rekor Baru? - JPNN.COM
Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Marc Marquez terpaksa menepi dari lintasan seusai insiden di MotoGP Indonesia 2025.

Cedera bahu yang didapat di Sirkuit Mandalika memaksa pembalap Ducati Lenovo itu absen pada dua seri berikutnya di Australia dan Malaysia.

Namun di balik rasa sakit itu, masih ada satu rekor yang bisa dipecahkan Marquez, yakni menembus rekor 600 poin dalam satu musim.

Baca Juga:

Perjalanan Marquez di MotoGP 2025

Musim ini sejatinya berjalan nyaris sempurna bagi Marquez. Dia sudah memecahkan rekor poin terbanyak di era modern MotoGP yang kini menggabungkan sprint race dan full race.

Dengan koleksi 545 poin, dominasi Marquez di atas motor Ducati terasa begitu mutlak.

Namun segalanya berubah di Sirkuit Mandalika. Tabrakan keras dengan Marco Bezzecchi membuat Marquez terpelanting dan harus meninggalkan balapan lebih awal.

Baca Juga:

Pemeriksaan medis kemudian memastikan The Baby Alien mengalami cedera bahu, memaksanya menepi setidaknya dua pekan.

Absennya Marquez di dua seri berikutnya membuat langkah menuju rekor 600 poin sedikit terhambat.

Cedera seusai insiden di MotoGP Indonesia tak hentikan Marc Marquez. Dia masih mengejar rekor penting yang bisa menegaskan dominasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Marquez  MotoGP  MotoGP 2025 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp