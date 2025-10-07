Setelah Luka di Mandalika, Marc Marquez Sanggup Akhiri Musim dengan Rekor Baru?

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:58 WIB

jpnn.com - Marc Marquez terpaksa menepi dari lintasan seusai insiden di MotoGP Indonesia 2025.

Cedera bahu yang didapat di Sirkuit Mandalika memaksa pembalap Ducati Lenovo itu absen pada dua seri berikutnya di Australia dan Malaysia.

Namun di balik rasa sakit itu, masih ada satu rekor yang bisa dipecahkan Marquez, yakni menembus rekor 600 poin dalam satu musim.

Perjalanan Marquez di MotoGP 2025

Musim ini sejatinya berjalan nyaris sempurna bagi Marquez. Dia sudah memecahkan rekor poin terbanyak di era modern MotoGP yang kini menggabungkan sprint race dan full race.

Dengan koleksi 545 poin, dominasi Marquez di atas motor Ducati terasa begitu mutlak.

Namun segalanya berubah di Sirkuit Mandalika. Tabrakan keras dengan Marco Bezzecchi membuat Marquez terpelanting dan harus meninggalkan balapan lebih awal.

Pemeriksaan medis kemudian memastikan The Baby Alien mengalami cedera bahu, memaksanya menepi setidaknya dua pekan.

Absennya Marquez di dua seri berikutnya membuat langkah menuju rekor 600 poin sedikit terhambat.