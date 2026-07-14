Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Setelah Manggarai-Dukuh Atas Rampung, LRT Jakarta Akan Tersambung ke JIS dan Halim

Selasa, 14 Juli 2026 – 16:23 WIB
Setelah Manggarai-Dukuh Atas Rampung, LRT Jakarta Akan Tersambung ke JIS dan Halim - JPNN.COM
Pembangunan LRT Jakarta 1B Veledrome-Manggarai yang sudah tersambung sepanjang 6,4 Kilometer. ANTARA/HO-LRT Jakarta/am.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengonfirmasi rencana perluasan jaringan LRT Jakarta ke dua destinasi strategis, yakni Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana melanjutkan pembangunan LRT Jakarta di dua rute baru setelah jalur Manggarai-Dukuh Atas rampung, yakni menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim.

"Nanti dari sini, LRT Jakarta ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang sebenarnya trayeknya itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Yang satu lagi ke KCIC, ke Whoosh Halim," kata Pramono saat meninjau kesiapan operasional LRT Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Pramono mengatakan, saat ini fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih menyelesaikan perpanjangan jalur LRT dari Manggarai ke Dukuh Atas yang dimulai pada 2027. Rute ini ditargetkan rampung pada 2028.

Setelah itu, lanjut Pramono, pihaknya akan mulai mengembangkan dua lintasan baru tersebut agar konektivitas transportasi di Jakarta semakin baik.

Pramono meyakini jika kedua rute itu terhubung, masyarakat akan semakin mudah berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.

Baca Juga:

Untuk membangun dua rute baru tersebut, Pramono membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing karena jalur itu berpotensi menarik minat investor.

"Saya yakin pasti ini, karena menjadi trayek yang padat, banyak orang yang bersedia dan mau," kata Pramono.

Pemprov DKI mengonfirmasi rencana perluasan jaringan LRT Jakarta ke dua destinasi strategis, yakni Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   2 Rute Baru LRT Jakarta  LRT Jakarta-JIS dan Halim  Stasiun KCIC  Jakarta International Stadium 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp