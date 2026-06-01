JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Setelah Menaklukkan Indonesia, Persib Kini Mengincar Asia Tenggara

Senin, 01 Juni 2026 – 16:15 WIB
Skuad Persib Bandung merayakan gelar juara BRI Super League 2025/26. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan mewakili Indonesia di ajang regional Asia Tenggara bertajuk ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Status juara BRI Super League 2025/26 mengantarkan Maung Bandung menjadi salah satu wakil Tanah Air bersama Borneo FC Samarinda yang duduk di posisi kedua.

Persib dan Borneo FC berhak tampil sesuai regulasi ACC Shopee Cup yang memberikan slot kepada dua tim teratas dari kompetisi kasta tertinggi masing-masing negara peserta.

Bagi Persib, turnamen ini menjadi kesempatan untuk kembali menunjukkan kualitasnya menghadapi tim-tim terbaik Asia Tenggara.

Persib datang dengan modal yang menjanjikan setelah meraih hattrick juara Liga Indonesia.

"Kami merasa bangga bisa kembali mendapat kesempatan tampil di kompetisi regional."

"Ketika Persib bermain di level internasional, yang kami bawa bukan hanya nama klub, tetapi juga harapan masyarakat Bandung, Jawa Barat, sepak bola Indonesia, dan jutaan Bobotoh yang selalu mendukung kami," ucap Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

Adhitia menilai kesempatan menghadapi klub-klub terbaik Asia Tenggara akan memberikan pengalaman berharga yang dapat membantu Persib meningkatkan standar.

Persib  Persib Bandung  ASEAN Club Championship  ASEAN Club Championship Shopee Cup 
