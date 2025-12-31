Setelah Mencetak Sejarah, Taufik Rustam Pengin Bawa Malut United Juara

jpnn.com - TERNATE - Gelandang Malut United Taufik Rustam mengukir sejarah saat timnya menang dari Borneo FC 3-2 pada laga tunda pekan ke-8 Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (28/12).

Taufik, pria kelahiran Ternate 21 Februari 2005 mencetak gol pada menit ke-69. Itulah gol pertama si pemuda lokal untuk Malut United.

Gol tersebut tak hanya menjadi penyama kedudukan, tetapi mengubah alur permainan hingga akhirnya Laskar Kie Raha menutup laga dengan kemenangan.

“Alhamdulillah, senang rasanya bisa mencetak gol perdana untuk Malut United di rumah sendiri. Walau kali ini hanya bermain selama 28 menit, saya bersyukur dapat memaksimalkan kesempatan yang diberikan dengan baik,” ujar Taufik.

Bagi Taufik, gol tersebut telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Penyerang berusia 20 tahun itu juga merasa hasrat untuk terus menyarangkan bola ke gawang lawan makin bertambah.

“Gol ini begitu penting untuk saya karena membuat saya lebih percaya diri lagi ketika bermain. Insyaallah, saya juga akan berusaha untuk terus mencetak gol,” kata Taufik.

Musim ini, Taufik telah mencatatkan empat penampilan dengan total 133 menit bermain. Torehan satu gol dan satu assist.

Adapun satu assist dibuat Taufik saat Malut United mengalahkan PSM Makassar 1-0 pekan lalu. Umpan lambungnya diselesaikan dengan apik oleh David Da Silva yang juga menjadi catatan assist pertamanya bersama Laskar Kie Raha.