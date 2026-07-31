Setelah Menempuh Perjalanan 31 Jam, Mariano Peralta Langsung Dapat Tugas dari Persib

jpnn.com - Mariano Peralta mulai menjalani kehidupan barunya sebagai pemain Persib Bandung.

Setibanya di Kota Kembang seusai menempuh perjalanan panjang dari Argentina, gelandang berusia 28 tahun itu langsung diperkenalkan dengan atmosfer latihan Maung Bandung.

Peralta menjalani latihan perdananya di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7/2026).

Sesi tersebut menjadi awal adaptasi Peralta bersama skuad asuhan Igor Tolic.

Namun, eks penggawa Borneo FC tersebut belum menjalani program dengan intensitas penuh.

Adaptasi Jadi Prioritas

Tim pelatih memilih tidak terburu-buru menggenjot kondisi fisik Peralta. Fokus utama saat ini ialah membantu sang pemain beradaptasi setelah perjalanan sekitar 31 jam dari Buenos Aires menuju Bandung.

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Selain memulihkan kebugaran, Peralta juga mulai diperkenalkan dengan pola latihan Igor Tolic sekaligus membangun chemistry bersama pemain Persib lainnya.

Persib Tak Ingin Kehilangan Momentum

Di tengah proses adaptasi Peralta, Persib tetap memusatkan perhatian pada pertandingan terakhir Grup A Piala Presiden 2026 melawan Tampines Rovers FC di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (31/7/2026).