Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Setelah Menempuh Perjalanan 31 Jam, Mariano Peralta Langsung Dapat Tugas dari Persib

Jumat, 31 Juli 2026 – 05:54 WIB
Setelah Menempuh Perjalanan 31 Jam, Mariano Peralta Langsung Dapat Tugas dari Persib - JPNN.COM
Mariano Peralta (kanan) menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com - Mariano Peralta mulai menjalani kehidupan barunya sebagai pemain Persib Bandung.

Setibanya di Kota Kembang seusai menempuh perjalanan panjang dari Argentina, gelandang berusia 28 tahun itu langsung diperkenalkan dengan atmosfer latihan Maung Bandung.

Peralta menjalani latihan perdananya di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

Sesi tersebut menjadi awal adaptasi Peralta bersama skuad asuhan Igor Tolic.

Namun, eks penggawa Borneo FC tersebut belum menjalani program dengan intensitas penuh.

Adaptasi Jadi Prioritas

Tim pelatih memilih tidak terburu-buru menggenjot kondisi fisik Peralta. Fokus utama saat ini ialah membantu sang pemain beradaptasi setelah perjalanan sekitar 31 jam dari Buenos Aires menuju Bandung.

Baca Juga:

Selain memulihkan kebugaran, Peralta juga mulai diperkenalkan dengan pola latihan Igor Tolic sekaligus membangun chemistry bersama pemain Persib lainnya.

Persib Tak Ingin Kehilangan Momentum

Di tengah proses adaptasi Peralta, Persib tetap memusatkan perhatian pada pertandingan terakhir Grup A Piala Presiden 2026 melawan Tampines Rovers FC di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (31/7/2026).

Mariano Peralta mulai menjalani kehidupan barunya sebagai pemain Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mariano Peralta  Persib  Persib Bandung  Super League 
BERITA MARIANO PERALTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp