Setelah Mengandung Bakteri E Coli, Menu MBG di OKI Ada Belatungnya

Selasa, 23 September 2025 – 22:00 WIB

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Menu makan bergizi gratis (MBG) di SDN 8 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdapat ulat belatung.

Sebelumnya, menu MBG di OKI mengandung bakteri E coli, akibat dari kejadian tersebut, setidaknya 80 siswa - siswi mengalami keracunan.

Belatung tersebut ditemukan oleh siswi kelas V bernama Salsabila, pada olahan telur yang bercampur saus tomat setelah mendapatkan jatah MBG.

Setelah mendapati adanya belatung pada menu MBG miliknya, Salsabila membuat video terkait temuan itu. Video tersebut lantas viral di media sosial (Medsos) Instagram.

Salsabila mengungkap bahwa dari 16 paket menu MBG di kelasnya, sekitar 13 porsi ditemukan belatung.

"Hanya tiga porsi yang tidak berulat," ungkap Salsabila Selasa, (23/9).

Sementara, dari keterangan guru setempat, menu MBG yang disajikan untuk para siswa kelas III juga terdapat belatung.

"Untungnya, semua makanan yang berulat tidak dimakan," terang guru tersebut.