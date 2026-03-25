Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Internasional - Timur Tengah

Setelah Mengebom Arab Saudi Cs, Iran Mengaku Terdepan Bela Negara Islam

Rabu, 25 Maret 2026 – 13:43 WIB
Warga Iran mengunjungi pameran rudal dan drone di Tehran, November 2025. Ilustrasi Foto: Atta Kenare/AFP

jpnn.com, TEHERAN - Tanpa merasa bersalah sama sekali, Iran mengajak negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah untuk membangun sebuah aliansi keamanan dan militer tanpa keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dengan Al-Qur'an sebagai dasar.

"Waktunya telah tiba untuk mendirikan sebuah aliansi militer tanpa kehadiran Amerika Serikat dan Israel," kata Ebrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Besar Khatam Al Anbiya Angkatan Bersenjata Iran, dalam rekaman video yang ditujukan bagi dunia Arab dan Islam, Rabu.

Ia menyebut agresi AS dan Israel terhadap negaranya mencerminkan sebuah "fase baru", dan Iran kini ada di garis depan membela negara-negara Islam.

Baca Juga:

Zolfaghari menekankan pentingnya tidak tergantung pada kekuatan asing dan untuk kembali ke ajaran Al-Qur'an.

Menurut dia, negara-negara di kawasan tidak seharusnya memerlukan negara nun jauh di seberang benua sebagai penjamin keamanan mereka.

"Kita harus bersatu untuk menjamin keamanan kita dan bergerak menuju suatu kesepakatan keamanan bersama yang menjadikan Islam dan Al-Qur'an sebagai acuan, inti, dan landasan ajek," kata dia.

Baca Juga:

Ketegangan di kawasan Teluk meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari.

Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang kini mereka ajak berkoalisi. (ant/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang Iran  Timur Tengah  Negara Islam  Arab  Iran 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp