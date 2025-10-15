Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Setelah Menjamu Ketum NasDem, Menhan Siap Menerima Kehadiran Pengurus PKS

Rabu, 15 Oktober 2025 – 13:22 WIB
Setelah Menjamu Ketum NasDem, Menhan Siap Menerima Kehadiran Pengurus PKS - JPNN.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) bersama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyatakan ketertarikan untuk bersilaturahmi ke kantor Kemenhan.

Hal demikian dikatakan Sjafrie dalam konferensi setelah menyambut kehadiran Ketum NasDem Surya Paloh di kantor Kemenhan, Rabu (15/10).

"Saya kemarin sore juga mendengar laporan bahwa PKS juga akan berkunjung," ujar Sjafrie, Rabu.

Baca Juga:

Dia mengatakan Kemenhan memang terbuka bagi partai untuk datang, sehingga akan menyambut perwakilan mereka.

"Ini adalah kantornya rakyat, kantornya rakyat yang berdaulat, tetapi di bidang stabilitas," kata eks Pangdam Jaya itu.

Namun, Sjafrie tidak membeberkan secara detail waktu kedatangan pengurus PKS ke kantor Kemenhan.

Baca Juga:

Dia hanya menekankan bahwa Kemenhan siap menyambut partai-partai yang dahulu di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk berkunjung.

"Jadi, kami harus ada di dalam satu soliditas. Silakan partai lain insyaallah dalam pekan ini akan berkunjung," ujar Sjafrie.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pengurus dari PKS sudah menyatakan ketertarikan untuk bersilaturahmi ke kantor Kemenhan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhan  Prabowo  PKS  Kasus 
BERITA MENHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp