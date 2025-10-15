Setelah Menjamu Ketum NasDem, Menhan Siap Menerima Kehadiran Pengurus PKS

Rabu, 15 Oktober 2025 – 13:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyatakan ketertarikan untuk bersilaturahmi ke kantor Kemenhan.

Hal demikian dikatakan Sjafrie dalam konferensi setelah menyambut kehadiran Ketum NasDem Surya Paloh di kantor Kemenhan, Rabu (15/10).

"Saya kemarin sore juga mendengar laporan bahwa PKS juga akan berkunjung," ujar Sjafrie, Rabu.

Dia mengatakan Kemenhan memang terbuka bagi partai untuk datang, sehingga akan menyambut perwakilan mereka.

"Ini adalah kantornya rakyat, kantornya rakyat yang berdaulat, tetapi di bidang stabilitas," kata eks Pangdam Jaya itu.

Namun, Sjafrie tidak membeberkan secara detail waktu kedatangan pengurus PKS ke kantor Kemenhan.

Dia hanya menekankan bahwa Kemenhan siap menyambut partai-partai yang dahulu di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk berkunjung.

"Jadi, kami harus ada di dalam satu soliditas. Silakan partai lain insyaallah dalam pekan ini akan berkunjung," ujar Sjafrie.