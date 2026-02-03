Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada telah menyampaikan pernyataan bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Dia kini berharap Ressa Rossano bisa memaafkan dan menerima dirinya sebagai seorang ibu.

"Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya," kata Denada dalam video resmi yang diunggah di Instagram, Senin (2/2).

Dalam video tersebut, perempuan berusia 47 tahun itu mengatakan bahwa Ressa Rossano memang anak kandungnya.

Denada lantas menyampaikan permohonan maaf kepada Ressa Rossano yang ditinggalkannya sejak kecil.

"Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf," jelas mantan istri Jerry Aurum itu.

Selanjutnya Denada memohon maaf kepada orang tua serta keluarga.

Dia berharap dosa dan kekhilafan yang dilakukan masih bisa terampuni.