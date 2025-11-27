Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Setelah Musim Mengecewakan, Francesco Bagnaia Tegaskan Kesetiaan pada Ducati, Kenapa?

Kamis, 27 November 2025 – 15:53 WIB
Setelah Musim Mengecewakan, Francesco Bagnaia Tegaskan Kesetiaan pada Ducati, Kenapa? - JPNN.COM
Pecco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Francesco Bagnaia menegaskan komitmennya untuk tetap berada di Ducati Lenovo meski MotoGP 2025 berjalan tak sesuai harapan.

Pembalap Italia itu mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir, jauh dari pencapaian gemilangnya pada tahun-tahun sebelumnya.

Setia dengan Ducati

Meski begitu, Pecco -sapaan Bagnaia- masih belum kehilangan ambisinya dengan Ducati.

Baca Juga:

"Ambisi saya jelas, saya ingin terus bersama Ducati," ujar Bagnaia, dikutip dari GPOne.

Musim ini menjadi ujian berat bagi Bagnaia, yang sebelumnya sukses menjadi raja MotoGP pada edisi 2022 dan 2023.

Kendati demikian, Bagnaia tetap percaya pada masa depannya bersama Ducati.

Baca Juga:

Alasan Bertahan

Salah satu alasannya ialah kesempatan untuk terus mengembangkan motor pabrikan asal Italia itu

Pecco berharap motor baru Ducati untuk MotoGP 2026 mampu mengembalikan performa dan kepercayaan dirinya di lintasan.

Francesco Bagnaia menegaskan komitmennya untuk tetap berada di Ducati Lenovo meski musim 2025 berjalan tak sesuai harapan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Francesco Bagnaia  Ducati  Bagnaia  MotoGP 
BERITA FRANCESCO BAGNAIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp