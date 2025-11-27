Setelah Musim Mengecewakan, Francesco Bagnaia Tegaskan Kesetiaan pada Ducati, Kenapa?

Kamis, 27 November 2025 – 15:53 WIB

jpnn.com - Francesco Bagnaia menegaskan komitmennya untuk tetap berada di Ducati Lenovo meski MotoGP 2025 berjalan tak sesuai harapan.

Pembalap Italia itu mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir, jauh dari pencapaian gemilangnya pada tahun-tahun sebelumnya.

Setia dengan Ducati

Meski begitu, Pecco -sapaan Bagnaia- masih belum kehilangan ambisinya dengan Ducati.

"Ambisi saya jelas, saya ingin terus bersama Ducati," ujar Bagnaia, dikutip dari GPOne.

Musim ini menjadi ujian berat bagi Bagnaia, yang sebelumnya sukses menjadi raja MotoGP pada edisi 2022 dan 2023.

Kendati demikian, Bagnaia tetap percaya pada masa depannya bersama Ducati.

Alasan Bertahan

Salah satu alasannya ialah kesempatan untuk terus mengembangkan motor pabrikan asal Italia itu

Pecco berharap motor baru Ducati untuk MotoGP 2026 mampu mengembalikan performa dan kepercayaan dirinya di lintasan.