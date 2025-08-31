Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Setelah NasDem Menonaktifkan Sahroni, PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya

Minggu, 31 Agustus 2025 – 15:29 WIB
PAN memutuskan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI terhitung sejak 1 September 2025. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utana atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI.

Hal demikian tertuang dalam surat DPP PAN yang ditandatangani ketum partai mereka Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," demikian petikan surat yang dikonfirmasi Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8).

PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan bangsa.

"Secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," demikian pernyataan PAN.

Sebelumnya, NasDem lebih dahulu mengumumkan penonaktifan legislator DPR RI atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. 

NasDem beralasan beberapa legislator menyampaikan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat, sehingga parpol membuat kebijakan menonaktifkan Sahroni dan Nafa.

Partai yang dipimpin Surya Paloh itu juga menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya rakyat dalam memperjuangkan aspirasi. (ast/jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan

