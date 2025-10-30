Setelah Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun, Pihak Reza Gladys Singgung Soal Ini

Kamis, 30 Oktober 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Surya Batubara menanggapi soal Nikita Mirzani yang divonis 4 tahun penjara.

Dia menyebut bahwa fokus utama pihaknya bukan berapa lama hukuman yang dijatuhi kepada Nikita Mirzani.

"Kami selaku kuasa hukum Reza Gladys sudah menyatakan dari awal, bagi kami yang penting terbukti dinyatakan bersalah," ungkap Surya Batubara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Kuasa hukum Reza Gladys itu lantas menegaskan bahwa vonis tersebut sepenuhnya keputusan majelis hakim.

Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan soal putusan tersebut kepada majelis hakim.

"Masalah 4 tahun atau lebih, itu urusan majelis hakim. Kami serahkan pada majelis hakim," ucap Surya Batubara.

Adapun di tengah proses hukum yang berjalan, sempat muncul isu soal kualitas produk kecantikan Reza Gladys.

Terkait hal tersebut, Surya Batubara justru menanggapi dengan santai.