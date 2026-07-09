Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Setelah Operasi Plastik, Elly Sugigi Merasa Mirip Ayu Azhari

Kamis, 09 Juli 2026 – 15:15 WIB
Setelah Operasi Plastik, Elly Sugigi Merasa Mirip Ayu Azhari - JPNN.COM
Elly Sugigi alias Mpok Elly. Foto: Instagram/ellysugigi_real_

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elly Sugigi mengaku puas dengan hasil operasi plastik yang dijalani.

Meski sempat merasa aneh, dia kini menyebut kecantikannya mirip dengan sejumlah selebritas.

"Aneh, mirip Ayu Azhari, Irish Bella, Adelia Pasha," kata Elly Sugigi saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV pada Rabu (8/7).

Baca Juga:

Perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu makin percaya diri setelah menjalani operasi plastik.

Meski demikian, Elly Sugigi mengaku tetap saja mendapatkan kritik dari netizen di media sosial.

"Bukan hidung lu yang dibenerin, tapi gigi lu yang dibenerin," ucap mantan koordinator penonton bayaran itu membacakan salah satu komentar netizen.

Baca Juga:

Adapun Elly Sugigi baru saja menjalani operasi plastik di bagian hidung dan kantung mata.

Dia tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan operasi,;termasuk bagian mulut atau gigi.

Selebritas Elly Sugigi mengaku puas dengan hasil operasi plastik yang dijalani. Meski sempat merasa aneh, dia kini menyebut kecantikannya...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Elly Sugigi  Mpok Elly  Ayu Azhari  Operasi Plastik 
BERITA ELLY SUGIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp