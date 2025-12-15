Close Banner Apps JPNN.com
Setelah Persidangan, Ammar Zoni akan Dikembalikan ke Nusakambangan

Senin, 15 Desember 2025 – 07:17 WIB
Ammar Zoni menjalani pemeriksaan administrasi di Lapas Narkotika Jakarta pada Sabtu (13/12/2025). Foto: Antara/HO-Ditjenpas.

jpnn.com, JAKARTA - Ammar Zoni untuk sementara waktu dipindahkan dari Lapas Keamanan Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah memberi penjelasan terkait pemindahan tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut.

Adapun Ammar Zoni dan tersangka lainnya dipindahkan ke Jakarta untuk mengikuti persidangan.

“Telah dilakukan pemindahan lima warga binaan atas nama Ammar Zoni dan kawan-kawan, dari Lapas Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta pada Sabtu, 13 Desember 2025,” ungkap Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti dilansir Antara.

Menurutnya, pemindahan Ammar Zoni dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan pengawalan kepolisian serta didampingi petugas Lapas Karanganyar Nusakambangan.

Ammar Zoni dan rombongan tiba di Lapas Narkotika Jakarta pada Sabtu (13/12) pukul 18.00 WIB.

“Dilakukan administrasi penerimaan, pemeriksaan kesehatan, selanjutnya ditempatkan di kamar patsus (penempatan khusus)," bebernya.

Selain itu, Rika Aprianti menjelaskan bahwa pemindahan Ammar Zoni dan rombongan hanya untuk sementara waktu.

