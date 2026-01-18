Setelah Privat Mbarga, Moussa Sidibe juga ke Bhayangkara

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:37 WIB

jpnn.com - LAMPUNG - Klub Super League yang bermarkas di Lampung, Bhayangkara FC belum berhenti beraktivitas di bursa transfer pertengahan musim Super League.

Setelah meminjam Privat Mbarga dari Dewa United, Bhayangkara FC mendapatkan Moussa Sidibe melalui skema bebas transfer dari Johor DT.

Sidibe bukan nama asing di kancah liga Indonesia.

Winger berkewarganegaran Mali berusia 31 tahun itu sempat menjadi bintang Persis Solo.

"Please Welcome Moussa," bunyi pernyataan pihak Bhayangkara FC di Instagram.

Saat ini tim asuhan Paul Munster itu nongkrong di anak tangga ke-9.