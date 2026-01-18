Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Setelah Privat Mbarga, Moussa Sidibe juga ke Bhayangkara

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:37 WIB
Setelah Privat Mbarga, Moussa Sidibe juga ke Bhayangkara - JPNN.COM
Moussa Sidibe saat di Persis Solo. Foto: diambil dari ligaindonesiabaru

jpnn.com - LAMPUNG - Klub Super League yang bermarkas di Lampung, Bhayangkara FC belum berhenti beraktivitas di bursa transfer pertengahan musim Super League.

Setelah meminjam Privat Mbarga dari Dewa United, Bhayangkara FC mendapatkan Moussa Sidibe melalui skema bebas transfer dari Johor DT.

Sidibe bukan nama asing di kancah liga Indonesia.

Baca Juga:

Winger berkewarganegaran Mali berusia 31 tahun itu sempat menjadi bintang Persis Solo.

Baca Juga:

"Please Welcome Moussa," bunyi pernyataan pihak Bhayangkara FC di Instagram.

Saat ini tim asuhan Paul Munster itu nongkrong di anak tangga ke-9.

Bhayangkara FC tak bisa diremehkan di putaran kedua Super League. Salah satu sebabnya, ya, ini..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sidibe  Bhayangkara FC  Paul Munster  Bursa Transfer  Super League 
BERITA SIDIBE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp