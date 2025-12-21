Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Setelah Puasa Poin, Persib Bandung Mencari Jawaban saat Menjamu Bhayangkara FC

Minggu, 21 Desember 2025 – 09:00 WIB
Setelah Puasa Poin, Persib Bandung Mencari Jawaban saat Menjamu Bhayangkara FC - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berikutnya pada pekan ke-15 BRI Super League dengan menjamu Bhayangkara FC.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bhayangkara FC akan digelar di tadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), pukul 19.00 WIB.

Persib Incar Kebangkitan di Kandang

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib untuk memperbaiki hasil setelah pada laga sebelumnya menelan kekalahan 0-2 di markas Malut United.

Baca Juga:

Kini, kondisi tim dinilai lebih menguntungkan karena Persib memiliki rentang waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan laga-laga sebelumnya.

Waktu Istirahat yang Cukup Jadi Modal Tambahan

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa jeda pertandingan yang ideal memberi dampak positif terhadap anak asuhnya.

"Sekarang kami memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan mempersiapkan diri."

Baca Juga:

"Tidak seperti sebelumnya, ketika kami harus bermain dengan jarak pertandingan yang sangat berdekatan," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Hodak memastikan proses persiapan berjalan sesuai rencana. 

Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berikutnya pada pekan ke-15 BRI Super League dengan menjamu Bhayangkara FC.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Bhayangkara FC  Persib  Bojan Hodak  Persib vs Bhayangkara FC  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp