Setelah Putin, Zelenskyy Juga Bakal Menghadap Presiden Donald Trump

jpnn.com, KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Sabtu (16/8) mengatakan akan bertolak ke Washington, DC, pada Senin untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan membahas mengenai “detail terkait penghentian pembunuhan dan perang.”

“Pada (hari) Senin, saya akan bertemu Presiden Trump di Washington, DC, untuk membicarakan seluruh detail mengenai penghentian pembunuhan dan perang. Saya berterima kasih atas undangan ini,” tulis Zelenskyy di media sosial X usai melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Trump, yang awalnya berlangsung secara pribadi lalu melibatkan para pemimpin Eropa.

Menggambarkan percakapan itu sebagai “panjang dan substansial,” Zelenskyy mengatakan Trump memberikan informasi hasil pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta poin-poin utama dari pembicaraan kedua pemimpin tersebut.

Zelenskyy menegaskan kembali kesiapan Ukraina untuk bekerja dengan “upaya maksimal” demi mencapai perdamaian, serta menilai penting agar kekuatan Amerika Serikat memberi “dampak pada perkembangan situasi.”

“Kami mendukung usulan Presiden Trump mengenai pertemuan trilateral antara Ukraina, AS, dan Rusia. Ukraina menekankan bahwa isu-isu kunci dapat dibahas di tingkat pemimpin, dan format trilateral cocok untuk hal ini,” lanjut Zelenskyy.

Presiden Ukraina itu juga menyoroti pentingnya keterlibatan Eropa “di setiap tahap” untuk memastikan jaminan keamanan yang andal bagi Ukraina bersama dengan Amerika Serikat.

“Kami juga membahas sinyal positif dari pihak Amerika Serikat terkait partisipasi dalam menjamin keamanan Ukraina. Kami terus menyelaraskan sikap dengan semua mitra,” tambahnya.

Trump dan Putin menunjukkan optimisme seusai pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam di Alaska, Jumat (15/8), dengan pemimpin Rusia itu menyebut mereka telah mencapai sebuah “pemahaman.”