Setelah Ramadhan Sananta Pergi, DPMM FC Datangkan Kapten Persita Muhammad Toha

jpnn.com - Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha resmi meninggalkan Pendekar Cisadane untuk memulai petualangan baru di Liga Super Malaysia bersama DPMM FC.

Kepindahan ini langsung menyita perhatian karena Toha datang hanya beberapa saat setelah klub asal Brunei Darussalam itu melepas striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta.

DPMM FC mengumumkan perekrutan bek kanan berusia 28 tahun tersebut pada Kamis (14/5/2026). Klub peserta Liga Super Malaysia itu terang-terangan menaruh harapan besar kepada sosok yang selama ini menjadi pemimpin di ruang ganti Persita Tangerang.

"Muhammad Toha akan bergabung dengan DPMM FC untuk musim Liga Super Malaysia 2026/2027 mendatang. Selama ini dia menjabat sebagai kapten Persita Tangerang FC,” tulis pernyataan resmi DPMM FC.

Transfer ini menjadi langkah paling berani dalam karier Toha. Setelah hampir satu dekade mengabdi untuk Persita sejak 2017, pemain kelahiran Bontang itu akhirnya memutuskan keluar dari zona nyaman demi menjajal kerasnya persaingan di luar negeri.

Namun, jalan Toha di DPMM FC dipastikan tidak akan mudah. Ia langsung dihadapkan pada duel sengit memperebutkan posisi bek kanan utama bersama pemain Timnas Brunei, Yura Indera Putera, yang musim lalu tampil dalam 23 pertandingan.

Belum lagi hadirnya Declan Lambert, eks pemain KL City berdarah Australia yang sudah mengoleksi caps bersama Timnas Malaysia.

"Pada musim mendatang, dia akan bersaing memperebutkan posisi bek kanan bersama Yura Indera Putera serta pemain baru yang menjanjikan, mantan pemain KL City Declan Lambert," lanjut pernyataan DPMM FC.