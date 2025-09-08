Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Setelah Reshuffle Kabinet, Prabowo Kumpulkan Legislator Gerindra di Kartanegara

Senin, 08 September 2025 – 21:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh anggota fraksi partainya di DPR RI di kediaman kepala negara, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9), setelah proses reshuffle kabinet.

Anggota DPR dari Gerindra seperti Ahmad Muzani, Bob Hasan, Ahmad Dhani, hingga Andre Rosiade tampak merapat ke lokasi.

Dhani mengaku tidak mengetahui detail dari pertemuan fraksi Gerindra dengan Prabowo pada Senin malam ini.

"Nanti setelah rapat, kan, ketahuan nanti," ujar dia kepada awak media di area depan kediaman Prabowo, Jakarta Selatan.

Pentolan Dewa 19 itu menyebutkan undangan untuk anggota DPR RI dari Gerindra tak disampaikan mendadak. "Tadi pagi diumumkan," ungkap Dhani.

Dia juga menyebutkan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sebenarnya sering diundang Prabowo hadir rapat di kediaman eks Danjen Kopassus itu.

Namun, Dhani berseloroh bahwa undangan rapat pada Senin malam ini yang bocor ke awak media setelah proses reshuffle.

"Sering, sih, sebenarnya. Baru kali ini saja mungkin bocor," aku Dhani.

Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan anggota fraksi partainya di DPR RI, Senin (8/9) malam.

TAGS   Prabowo Subianto  Prabowo  Partai Gerindra  reshuffle kabinet  Prabowo reshuffle menteri 
