JPNN.com - Nasional - Istana

Setelah Resmi Dibentuk, Komite Reformasi Polri akan Bekerja Selama 6 Bulan

Jumat, 26 September 2025 – 15:01 WIB
Masa kerja Komite Reformasi Polri. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyebut Komite Reformasi Polri dari Presiden RI Prabowo Subianto, akan bekerja selama enam bulan setelah resmi dibentuk.

"Reformasi Polri itu ad hoc, ad hoc. Kerjanya sekitar enam bulan kalau enggak salah," kata Bambang menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).

Komite Reformasi Polri bakal terdiri dari sembilan figur dengan satu di antaranya diisi eks Menko Polhukam Mahfud Md serta seseorang eks Kapolri.

Bambang mengaku belum bisa mengungkap figur yang ditunjuk Presiden Prabowo masuk Komite Reformasi Polri.

"Ada beberapa, ya, Mahfud Md. Nanti saya cek lagi, deh, saya takut salah saya," ujarnya. 

Bambang hanya menekankan sosok di dalam Komite Reformasi Polri akan dilantik setelah Prabowo menyelesaikan kunjungan kerja.

"Tunggu Presiden datang saja," ujar dia.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat bakal membentuk Komite Reformasi Polri.

Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan durasi kerja Komite Reformasi Polri setelah resmi dibentuk. Berapa lama?

TAGS   Komite Reformasi Polri  Mahfud MD  Presiden Prabowo Subianto  anggota komite reformasi polri 
