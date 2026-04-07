Setelah Rilis Vinyl, OneRepublic Kini Hadirkan Need Your Love

Selasa, 07 April 2026 – 08:38 WIB

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band asal Amerika Serikat, OneRepublic menghadirkan single terbaru yang bertajuk Need Your Love.

Dirilis lewat BMG, lagu tersebut bernuansa antemik berskala arena yang diwarnai lirik-lirik mendalam dan hook serba powerful ala OneRepublic.

Need Your Love diproduseri dan ditulis oleh vokalis OneRepublic Ryan Tedder serta James Essien.

Kental dengan nuansa uplifting dan bercerita tentang pentingnya cinta dibanding keinginan duniawi, Need Your Love pertama kali dibocorkan ke para fan lewat sejumlah penampilan live tahun lalu.

OneRepublic turut merilis sebuah video klip untuk melengkapi peluncuran Need Your Love.

Berlatar sebuah gudang bernuansa industrial, visualisasi video klip menunjukkan identitas OneRepublic yang penuh hasrat seraya membawa pesan cinta dari lagu itu.

Lewat Need Your Love, OneRepublic melanjutkan perjalanan musik yang semakin memuncak, serta terus mengukuhkan diri sebagai figur penting di genre pop-rock global.

Pekan lalu, untuk pertama kalinya, OneRepublic merilis versi vinyl dari album perdana 'Dreaming Out Loud (Deluxe Edition)' yang menampilkan sejumlah lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis.