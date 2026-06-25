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Setelah Ruben Onsu, Giliran Sarwendah Datangi Kantor KPAI, Ini Agendanya

Kamis, 25 Juni 2026 – 18:28 WIB
Setelah Ruben Onsu, Giliran Sarwendah Datangi Kantor KPAI, Ini Agendanya - JPNN.COM
Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, kedatangan pihaknya bukan karena aduan yang dibuat Ruben Onsu tempo hari.

Dia menyebut, kliennya sebenarnya juga telah membuat pengaduan secara online ke KPAI pada Minggu (21/6).

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Oleh karena itu, kedatangannya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

"Hari ini kami hadir bukan karena laporan RO, tapi karena laporan kami. Kami jelaskan semua kronologisnya seperti apa. Ya. Jadi kami datang ke sini bukan karena panggilan, (tetapi) sebagai pengadu. Ya, sebagai pengadu," kata Chris Sam Siwu di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Meski belum menjelaskan secara detail mengenai pengaduan, dia menyebut bahwa itu berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah.

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"Ya, yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah, ya. Apa materinya? Semua yang selain kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, ya," ucapnya.

Chris menegaskan bahwa pengaduan itu dilakukan semata demi kepentingan anak-anak, bukan lainnya.

Selebritas Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

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TAGS   Sarwendah  Ruben Onsu  KPAI  Ruben Onsu dan Sarwendah 
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