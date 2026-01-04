Setelah Rumah Ambruk, Diding Boneng Cerita Soal Penyakit

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior, Diding Boneng membeberkan kondisi kesehatan setelah rumah miliknya ambruk.

Dia mengaku didiagnosis mengidap penyakit asma sejak beberapa tahun terakhir.

"Iya, saya sakit sudah sekitar 3 tahun ini. Kata dokter kena asma. Padahal seumur hidup saya tidak pernah punya asma," kata Diding Boneng di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pria berusia 75 tahun itu curiga masalah pernapasan yang dialami lantaran aktivitas syuting yang dilakoni beberapa waktu lalu.

Sebab, Diding Boneng terlibat dalam dua proyek film yang pengambilan gambar di hutan pada malam hari dan menggunakan efek asap buatan.

"Saya sadar ini mulainya sejak pulang syuting film. Waktu itu syutingnya di hutan, 80 persen adegan malam hari dan selalu pakai efek asap buatan. Saya syuting dua judul, total sekitar 80 hari kena asap terus. Mungkin itu penyebabnya," jelas pemain film Warkop DKI itu.

Atas kondisi tersebut, Diding Boneng pun harus menjalani pengobatan rutin.

Dia kerap mendatangi Puskesmas, hingga ditemui dokter yang membawakan obat.