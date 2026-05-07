Setelah Sempat Hilang, Akun Instagram Ahmad Dhani Kini Dipegang Mulan Jameela

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani mengatakan bahwa akun Instagram pribadinya kini dikelola oleh sang istri, Mulan Jameela.

Keputusan itu diambil setelah sejumlah unggahannya memicu teguran dari keluarga.

Dia mengaku mendapat protes keras akibat beberapa unggahan terakhir di media sosial.

Mereka merasa keberatan dengan sejumlah konten yang dinilai menyinggung masa lalu rumah tangga Dhani dengan Maia Estianty.

“Akibat postingan-postingan terakhir saya kemarin, saya dimarahi sama keluarga terutama sama istri,” ujar Dhani, ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Pentolan Dewa 19 itu mengatakan saat ini akses dan pengelolaan akun Instagram miliknya sepenuhnya berada di tangan Mulan Jameela.

“Sekarang akun saya dipegang dan dikelola istri beneran,” kata Dhani.

Meski demikian, Ahmad Dhani memahami alasan di balik keputusan tersebut.