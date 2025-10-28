Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Setelah Sepekan Menghilang, 2 Nelayan Ditemukan Selamat di Perairan Belinyu

Selasa, 28 Oktober 2025 – 05:00 WIB
Tim SAR gabungan Babel mengevakuasi dua nelayan yang hilang kontak sejak 20 Oktober 2025 saat mencari ikan di perairan Belinyu, utara Pulau Bangka. ANTARA/HO-Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.

jpnn.com, PANGKALPINANG - Tim SAR gabungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan dua nelayan asal Pangkalpinang yang sebelumnya sempat hilang kontak di perairan Belinyu, Kabupaten Bangka.

"Dua nelayan bernama Agus (68) dan Cici (19) yang hilang kontak sejak 20 Oktober 2025 di perairan utara Belinyu, Kabupaten Bangka, Senin (27/10) ini berhasil ditemukan dalam kondisi selamat," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang I Made Oka Astawa.

Kedua nelayan tersebut dilaporkan hilang setelah kapal mereka yang berangkat dari Pelabuhan Pangkalbalam pada 18 Oktober 2025 terpisah dengan kapal rekannya di lokasi penangkapan ikan perairan Belinyu di sebelah utara Pulau Bangka.

"Rekan korban melaporkan kejadian hilangnya kapal yang ditumpangi Agus dan Cici kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang pada Minggu (26/10) sore," katanya.

Setelah menerima informasi itu, pihaknya segera mengerahkan dua Tim Rescue menggunakan KN SAR Karna 246 dan USS Belinyu menuju lokasi kejadian, yang berada pada koordinat 0°55.809'S 105°46.585'E.

"Pagi hari ini, saat tim sedang melakukan penyisiran di sekitar lokasi menggunakan KN SAR Karna 246, kami menerima informasi dari keluarga korban yang menyatakan kapal tersebut terlihat oleh nelayan lain sedang lego jangkar, berjarak 33 Nautical Mile dari lokasi kejadian awal," katanya.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari ABK KN SAR Karna 246, Rescuer USS Belinyu, TNI AL, Ditpolairud Polda Babel, Pelindo, Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan, dan keluarga korban segera diarahkan menuju titik tersebut.

"Alhamdulillah, kedua korban ditemukan dalam keadaan selamat, namun kapal mereka mengalami rusak mesin," katanya.

Tim SAR gabungan menemukan dua nelayan yang sempat menghilang selama dua pekan di Perairan Belinyu.

Sumber Antara

