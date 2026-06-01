Setelah Singapore Open, Ada Indonesia Open 2026 Pekan Ini

jpnn.com - SINGAPORE - Singapore Open 2026 Super 750 usai, pekan ini ada Indonesia Open 2026 Super 1000.

Indonesia Open 2026 akan memberikan level dan hadiah lebih tinggi dan besar ketimbang Singapore Open 2026.

Singapore Open 2026 level Super 750, Indonesia Open 2026 Super 1000. Singapore Open 2026 berhadiah total USD1.000.000, Indonesia Open 2026 USD1.450.000.

Dengan lebih tinggi dan besarnya level dan hadiah IO ketimbang SO, wajar bila para pemain papan atas berdatangan dan pengin menjadi yang terbaik.

Final Singapore Open 2026 Super 750

Pada SO 2026, tak satu pun wakil Indonesia yang juara, paling mencapai final. Adakah peluang wakil tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026?

Tahun lalu, para juara di Indonesia Open ialah tunggal putra Denmark Anders Antonsen, tunggal putri Korea An Se Young, ganda putra Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae, ganda putri China Liu Sheng Su/Tan Ning, dan ganda campuran Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis).

Terakhir kali tuan rumah meraih gelar di Indonesia Open terjadi pada 2021 melalui ganda putra fenomenal Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. (bwf/jpnn)