Setelah Sukses di Futsal, Campus League Siap Merambah Basket dan Bulu Tangkis

jpnn.com - Event Campus League 2025 seri nasional resmi berakhir dengan UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Negeri Jakarta tampil sebagai juara.

CEO Campus League Ryan Gozali mengungkapkan bahwa pihaknya puas dengan antusiasme peserta serta tingginya animo publik terhadap ajang antarkampus tersebut.

Antusiasme Peserta dan Publik Terus Meningkat

Ryan menjelaskan bahwa meski pelaksanaan tahun ini masih memiliki keterbatasan waktu sehingga belum ideal, kualitas pertandingan menjadi catatan untuk edisi berikutnya.

"Campus League futsal sudah berjalan di dua kota regional dan nasional di Jakarta, tetapi ini baru permulaan dari perjalanan panjang Campus League."

"Tahun depan, minimal akan ada penambahan Bandung dan Surabaya, bahkan mungkin ada kejutan lain yang sedang kami siapkan," ungkap Ryan.

Rencana Musim Depan

Lebih lanjut, Ryan menuturkan bahwa mimpi besar Campus League ke depannya ialah menghadirkan turnamen antarkampus untuk berbagai cabang olahraga, termasuk futsal, basket, dan bulu tangkis.

Tidak main-main, pihaknya berkomitmen menyediakan wadah bagi kampus-kampus untuk berpartisipasi melalui penyelenggaraan yang profesional dan berkelanjutan.

"Kami sedang memfinalisasi sekitar sepuluh cabor untuk musim 2026, dan futsal, basket, serta bulu tangkis akan menjadi pilar kami," kata Ryan.