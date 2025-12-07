Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Setelah Sukses di Futsal, Campus League Siap Merambah Basket dan Bulu Tangkis

Minggu, 07 Desember 2025 – 21:46 WIB
Setelah Sukses di Futsal, Campus League Siap Merambah Basket dan Bulu Tangkis - JPNN.COM
Pertandingan final Campus League 2025 seri nasional yang digelar di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (7/12). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - Event Campus League 2025 seri nasional resmi berakhir dengan UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Negeri Jakarta tampil sebagai juara.

CEO Campus League Ryan Gozali mengungkapkan bahwa pihaknya puas dengan antusiasme peserta serta tingginya animo publik terhadap ajang antarkampus tersebut.

Antusiasme Peserta dan Publik Terus Meningkat

Ryan menjelaskan bahwa meski pelaksanaan tahun ini masih memiliki keterbatasan waktu sehingga belum ideal, kualitas pertandingan menjadi catatan untuk edisi berikutnya.

Baca Juga:

"Campus League futsal sudah berjalan di dua kota regional dan nasional di Jakarta, tetapi ini baru permulaan dari perjalanan panjang Campus League."

"Tahun depan, minimal akan ada penambahan Bandung dan Surabaya, bahkan mungkin ada kejutan lain yang sedang kami siapkan," ungkap Ryan.

Rencana Musim Depan

Lebih lanjut, Ryan menuturkan bahwa mimpi besar Campus League ke depannya ialah menghadirkan turnamen antarkampus untuk berbagai cabang olahraga, termasuk futsal, basket, dan bulu tangkis.

Baca Juga:

Tidak main-main, pihaknya berkomitmen menyediakan wadah bagi kampus-kampus untuk berpartisipasi melalui penyelenggaraan yang profesional dan berkelanjutan.

"Kami sedang memfinalisasi sekitar sepuluh cabor untuk musim 2026, dan futsal, basket, serta bulu tangkis akan menjadi pilar kami," kata Ryan.

Campus League berencana menggulirkan kompetisi antarkampus untuk cabang olahraga basket, voli, bulu tangkis setelah sukses di futsal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Campus League  Campus League 2025  Futsal  Campus League Futsal 2025 
BERITA CAMPUS LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp