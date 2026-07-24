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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Setelah Teken Kontrak Baru, Patricio Matricardi Bicara Soal Misi Besar Persib

Jumat, 24 Juli 2026 – 15:59 WIB
Setelah Teken Kontrak Baru, Patricio Matricardi Bicara Soal Misi Besar Persib - JPNN.COM
Bek Persib Bandung Patricio Matricardi. Foto: Persib.

jpnn.com - Patricio Matricardi menunjukkan komitmen besarnya kepada Persib Bandung.

Bek asal Argentina itu resmi melanjutkan kebersamaannya dengan Maung Bandung setelah menyepakati kontrak baru berdurasi dua tahun.

Kesepakatan itu membuat Pato -sapaan Matricardi- akan berseragam Persib hingga 2028 mendatang.

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Bagi Matricardi, keputusan memperpanjang masa kontrak tidak terlepas dari perjalanan impresif Persib sepanjang musim lalu.

Dia merasakan atmosfer positif di dalam tim setelah berhasil mempertahankan gelar Super League sekaligus mencatatkan langkah bersejarah di AFC Champions League Two.

"Saya senang. Apa yang kami capai musim lalu benar-benar luar biasa," ucapnya.

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Musim 2026/27 dipastikan menjadi salah satu periode paling sibuk bagi Persib. Selain tampil di Super League, Pangeran Biru juga akan berkompetisi di Piala Indonesia, AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship Shopee Cup.

Padatnya jadwal tidak membuat Matricardi ragu. Sebaliknya, dia percaya Maung Bandung memiliki kualitas untuk bersaing di seluruh ajang tersebut.

Patricio Matricardi menunjukkan komitmen besarnya kepada Persib Bandung. Apa ambisi berikutnya dari bek Argentina itu?

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Patricio Matricardi  Super League 
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