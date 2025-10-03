Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Setelah Terima SK Kemenkum, Mardiono & Pengurus PPP Bakal Silaturahmi ke Prabowo

Jumat, 03 Oktober 2025 – 01:47 WIB
Setelah Terima SK Kemenkum, Mardiono & Pengurus PPP Bakal Silaturahmi ke Prabowo - JPNN.COM
Ketum PPP Muhamad Mardiono ditemui di Jakarta, Kamis (2/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal bersilaturahmi dengan Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus partai Kabah setelah terbit Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

Mardiono mengaku lebih dahulu menyusun struktur kepengurusan DPP PPP sebelum bertemu Prabowo.

"Baru nanti kami akan menyampaikan permohonan waktu untuk audensi kepada Bapak Presiden," kata dia kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/10).

Diketahui, Kemenkum pada Kamis ini menerbitkan SK terkait pengesahan kepengurusan PPP di bawah komando Mardiono.

SK itu diteken setelah PPP di bawah komando Mardiono lebih dahulu mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Selasa (30/9).

Adapun, Mardiono dalam Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9) kemarin terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP.

Mardiono sendiri mengaku sudah bertemu Prabowo saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu (1/10) kemarin atau setelah PPP menyelesaikan Muktamar X.

"Kemarin saya di upacara di Lubang Buaya ketemu," ujar dia.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bakal bersilaturahmi dengan Presiden RI Prabowo setelah struktur kepengurusan partai lengkap.

