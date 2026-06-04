Setelah Tiga Tahun Berpisah, PSIS Semarang Pulangkan Si Raja Gol Hari Nur Yulianto

jpnn.com - PSIS Semarang mengambil langkah besar untuk menghadapi musim 2026/2027 dengan memulangkan kembali sosok yang selama ini identik dengan Mahesa Jenar, Hari Nur Yulianto.

Bukan sekadar reuni, kepulangan striker asal Kendal itu didorong oleh statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub.

Manajemen PSIS menilai pengalaman dan naluri mencetak gol yang dimiliki Hari Nur masih sangat dibutuhkan dalam misi mengembalikan Mahesa Jenar ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sosok yang akrab disapa HNY itu tercatat telah mengoleksi 69 gol selama memperkuat PSIS, sebuah rekor yang belum mampu dilampaui pemain lain.

Asisten Manajer PSIS, Moch Reza Handhika, menyebut perekrutan Hari Nur menjadi salah satu bukti keseriusan klub untuk mengejar target promosi pada musim depan.

"Kami mendatangkan Hari Nur Yulianto untuk musim depan. Ini menjadi salah satu bukti keseriusan manajemen dalam membawa PSIS kembali bersaing dan mewujudkan target promosi ke Super League musim depan," kata Reza.

Meski musim lalu hanya mencetak empat gol bersama PSPS Riau di kompetisi kasta kedua, PSIS melihat nilai lebih Hari Nur bukan hanya dari statistik terbaru.

Pengalaman panjangnya bersama Mahesa Jenar serta kemampuannya menjadi pemimpin di ruang ganti dianggap sebagai modal penting bagi skuad muda PSIS.