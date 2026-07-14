Setelah Tur Amerika Utara, Thee Marloes Gelar Showcase di Surabaya dan Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Trio soul asal Surabaya, Thee Marloes, baru saja sukses menggelar rangkaian tur di Amerika Serikat dan Kanada selama empat pekan.

Tidak berhenti di situ, band beranggotakan Natassya Sianturi (vokal/kibor), Sinatrya Dharaka (gitar), dan Tommy Satwick (drum) tersebut akan kembali ke Indonesia untuk menggelar album showcase Di Hotel Malibu di dua kota, Surabaya dan Jakarta.

Album showcase akan dibuka di Balai Sahabat, Surabaya, pada Sabtu, 8 Agustus 2026 yang dipromotori oleh Bojakrama.

Sepekan kemudian, Thee Marloes akan melanjutkan pertunjukan di Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026 yang dipromotori oleh People of the Right Project.

Dalam album showcase nanti, Thee Marloes akan tampil spesial membawakan seluruh lagu dalam Di Hotel Malibu secara penuh.

Selain itu, Thee Marloes juga akan memainkan sejumlah lagu dari album debut Perak.

"Kami sudah menunggu momen ini sejak album selesai dikerjakan. Selama tur Amerika Utara, kami akhirnya bisa memainkan lagu-lagu di Di Hotel Malibu di banyak kota. Sekarang kami tidak sabar membawakannya secara utuh di Indonesia dan bertemu lagi dengan teman-teman di rumah," ungkap Thee Marloes.

Sebelum kembali ke Indonesia, Thee Marloes lebih dahulu menjalani tur Amerika Serikat dan Kanada pada pertengahan Juni hingga awal Juli 2026.