Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Setelah Viral, Garasi di Trotoar Jalan Lombok Bandung Dibongkar Satpol PP

Senin, 15 Juni 2026 – 12:02 WIB
Setelah Viral, Garasi di Trotoar Jalan Lombok Bandung Dibongkar Satpol PP - JPNN.COM
Garasi yang berdiri di atas trotoar Jalan Lombok, Kota Bandung, setelah dibongkar oleh Satpol PP Kota Bandung pada Senin (15/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah garasi dibangun di trotoar di kawasan Jalan Lombok, Kota Bandung dan mendapat sorotan publik setelah viral di media sosial.

Sorotan itu makin ramai setelah sebuah mobil pribadi tampak terparkir di dalam bangunan tersebut dan memunculkan anggapan bahwa fasilitas itu digunakan sebagai garasi pribadi.

Setelah viral di media sosial dan dilaporkan oleh warga, bangunan garasi itu sekarang sudah dibongkar. Proses pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Minggu (14/6/2026).

Baca Juga:

Pantauan di lokasi, bangunan garasi itu sudah rata dengan tanah dan kini hanya ada garis pembatas yang dipasang oleh petugas,

Meski sudah dihancurkan, masyarakat masih harus melintasi jalan raya dan tidak bisa lewat trotoar karena kondisinya yang rusak.

Ketua RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Anne Rahadi, membantah bahwa bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar dipakai untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

Menurutnya, bangunan yang dipersoalkan warga itu adalah untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau Triseda milik kewilayahan.

"Dikira itu memang kami pakai untuk garasi mobil pribadi. Sebetulnya, tempat itu adalah kandangnya motor sampah roda tiga. Saya buat dengan dana swadaya dari warga," kata Anne, Senin (15/6/2026).

Garasi yang viral karena berdiri di trotoar Jalan Lombok, Bandung, telah dibongkar. Ketua RW membantah bangunan itu digunakan sebagai garasi pribadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   garasi di trotoar  Bandung  Jawa Barat  Garasi Mobil 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp