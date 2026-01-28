Close Banner Apps JPNN.com
Setia Menemani Onadio Leonardo, Beby Prisillia Bercerita Begini

Rabu, 28 Januari 2026 – 17:30 WIB
Onadio Leonardo dan istrinya, Beby Prisillia di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia tetap setia mendampingi sang suami yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, selama menjalani rehabilitasi.

Selama Onad, sapaannya, menjalani rehabilitasi, Beby Prisillia kerap menjenguknya di Panti Rehabilitasi.

Kehadirannya ke sana demi memberikan kekuatan kepada sang suami.

"Iya, aku selalu ke sini. Aku tiga kali seminggu aku datang ke sini. Masih datang, ya karena Onad, kan, orangnya apa ya, dia tuh agak rentan atau sensitif begitu lho."

"Jadi, kalau aku ke sini ya buat kuatin dia," ujar Beby Prisillia di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Sebagai istri, dia pun berusaha untuk selalu menguatkan Onad selama menjalani proses rehabilitasi.

Kepada sang suami, Beby mengaku kerap mengingatkan bahwa apa yang dijalaninya kala itu merupakan ujian dalam hidup.

Oleh karena itu, dia mengingatkan Onad untuk belajar ikhlas menerima semua yang telah terjadi.

