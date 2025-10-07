Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Setiap 25 Detik Satu Mobil Chery Laku di Pasar Global

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:04 WIB
Deretan mobil Chery. Foto: dok Chery Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Chery mencetak prestasi positif di pasar global. Sepanjang September 2025, merek asal Tiongkok ini sukses menjual 280.469 unit mobil, naik 14,7 persen dibanding tahun lalu.

Dari jumlah itu, 91.590 unit ialah kendaraan energi baru (NEV) yang pertumbuhannya melesat 55,4 persen.

Lebih hebat lagi, 137.624 unit dikirim ke pasar luar negeri — naik 26,2 persen!

Secara total, penjualan global Chery dari Januari sampai September 2025 mencapai 2,01 juta unit, naik 14,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pencapaian itu jadi rekor tercepat Chery dalam sejarah untuk menembus dua juta unit hanya dalam sembilan bulan.

Tak cuma soal angka penjualan, Chery juga resmi melantai di Bursa Efek Hong Kong (HKEX) pada 25 September 2025 dengan kode saham 9973.HK.

Dana IPO itu bakal digunakan untuk memperkuat investasi di bidang kendaraan listrik, teknologi AI, dan pengembangan produk premium.

Di segmen kendaraan energi baru, performa Chery juga makin menggila. Sepanjang 2025, Chery berhasil menjual lebih dari 588 ribu unit NEV, melonjak 77,1 persen dari tahun sebelumnya.

