Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle

Setiap Hadiah Menjadi Cerita di Unboxing Blind Box Lemomo

Jumat, 26 Desember 2025 – 12:17 WIB
Setiap Hadiah Menjadi Cerita di Unboxing Blind Box Lemomo - JPNN.COM
Di dalam Lemomo, setiap unboxing menjadi tontonan, setiap hadiah menjadi cerita. Foto: dok Lemomo

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran aplikasi Lemomo sejak resmi dirilis menarik perhatian masyarakat di era digital saat ini.

Kemunculan Lemomo menciptakan gelombang besar di seluruh media sosial. Belum satu jam sejak peluncuran, ribuan orang mendaftar, mencoba blind box pertama, lalu membagikan momen mereka di media sosial.

Bukan semata karena promosi besar-besaran, tetapi karena model baru yang Lemomo bawa: kombinasi interaksi sosial dan sistem titip jual instan yang memungkinkan pengguna menikmati blind box tanpa rasa takut rugi.

Baca Juga:

Di dalam Lemomo, setiap unboxing menjadi tontonan, setiap hadiah menjadi cerita, dan setiap interaksi menciptakan efek domino yang membuat orang lain ikut bergabung karena FOMO.

Banyak pengguna mengaku awalnya hanya ingin melihat-lihat, tetapi setelah melihat teman-temannya membuka blind box dan langsung bisa menjual kembali hasilnya, mereka akhirnya tidak tahan untuk ikut mencoba.

 
Pengalaman Belanja Tanpa Risiko yang Bikin Orang Berani Coba

Baca Juga:

Alasan terbesar ribuan orang langsung berani mencoba adalah satu fitur yang menjadi pusat perhatian: titip jual instan 24 jam.

Selama ini, blind box dikenal sebagai permainan keberuntungan yang penuh risiko.

Peluncuran Lemomo baru saja dimulai, tetapi arus pengguna yang masuk meningkat cepat setiap jam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   blind box  unboxing  titip jual instan  lemomo 
BERITA BLIND BOX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp