Setkab Tembus 3 Besar, Komunikasi Teddy Dinilai Kunci Kepercayaan Publik

jpnn.com - Sekretariat Kabinet (Setkab) mencatat capaian signifikan dalam persepsi publik dengan menembus posisi tiga besar kementerian/lembaga berkinerja terbaik.

Berdasarkan survei terbaru Cyrus Network pada April 2026, Setkab meraih skor 86,3 persen, berada tepat di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Peneliti utama Cyrus Network Syahril Ilhami menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan tersebut adalah kualitas komunikasi publik yang dibangun oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Publik senang dengan komunikasi yang mereka sampaikan saat ini," kata dia dalam keterangan, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Syahril, selain faktor komunikasi, efisiensi kinerja administratif Setkab turut memperkuat persepsi positif masyarakat.

Kombinasi antara tata kelola yang rapi dan penyampaian kebijakan yang jelas dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang berada di jantung pengambilan keputusan pemerintahan tersebut.

Penilaian serupa disampaikan peneliti dari CSIS Arya Fernandes yang menyoroti pentingnya eksposur publik dalam membentuk persepsi kinerja. Menurutnya, kementerian/lembaga dengan tingkat kemunculan yang tinggi dan narasi program yang jelas cenderung memperoleh penilaian lebih baik.

"Beberapa kementerian itu tinggi, seperti Kementerian Keuangan, BGN, Sekretaris Kabinet itu eksposurenya lebih tinggi dari K/L lain," ujarnya.